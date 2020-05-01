桃園又多一處落羽松祕境!地點就位在蘆竹坑口附近，環境清幽再加上附近周邊有捷運行駛通過，形成一片翠綠樹木與捷運互相交錯的特殊風景。落羽松面積雖不大，但經過當地地主特別規畫下，樹與樹成排對稱，令人看得賞心悅目，已吸引不少人至當地拍照遊覽。

落羽松祕境位在外社與坑口交界處的道路上，鄰近機場捷運A10站與知名景點五酒桶山。時值春天的落羽松一片翠綠，有別於一般人較為熟知的楓紅印象，祕境面積小而精緻，目測約240平方公尺，水裡還有幾隻鴨子優游其中。

而這片落羽松屬於地主蔡穗生所有，種植落羽松時間已約6年，一開始種植時單純抱著喜歡植物的心情栽種，但皆未妥善整理，直到近幾個月來蔡穗生才將落羽松雜枝稍微整修，讓整體環境變得更美觀，意外成為拍照景點，山鼻里里長張寶龍說，假日人潮一天可達200~300人，這是從來沒料想過的。

張寶龍說，因為蔡穗生從事水電工程，且因家族務農，習慣將植物對齊畫一種植，樹與樹之間的距離也都是經過計算才種下的，讓每棵落羽松在視覺上都有對稱效果。張寶龍還透露，其實當地附近路邊也都有種植落羽松與黑松，民眾若有造訪可多加留意。

(中時 )