高雄市長韓國瑜罷免案即將在6月6日舉行投票，中選會副主委陳朝建下午表示，中選會昨天已收到韓國瑜的答辯書，預計在5月5日對外發布罷免公告，內容包含罷免投票時間、罷免理由書與答辯書，根據公職選罷法第85條規定，答辯書內容若超過規定字數者，不予公告。

中選會將在5月22日至6月5日舉辦公辦電視罷免說明會，不過目前韓陣營傾向不參加，陳朝建表示，依據公職選罷法86條及公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法，公辦電視罷免說明會應至少舉辦一場；但經領銜人及被罷免人雙方同意不辦理者，應予免辦。

高雄市政府教育局、民政局近日以防疫為由，限制選委會借用「罷韓」投票場地，中選會今天公布高雄市各區里投票所洽借情形，截至4月底為止，已完成洽借的投開票所場地僅64.84％。

中選會說，本次罷免案共將設置1823個投票所，設置地點會在5月5日完成確認，並於5月11日公告，為讓高雄市民更了解市長罷免案的選務進度，本次也特別結合Google地圖功能，公開高雄市各區里的投票所洽借情形，民眾可上網查詢。

另外，高雄市選委會明天將在高雄十全國小舉辦投開票所防疫演練說明會，主委陳雄文親自主持，中選會主委李進勇也會到場督導，現場將透過實地演練方式，說明各投開票所場地消毒、布置、投票人及選務人員安全防護及投票流程防疫措施等。

(中時 )