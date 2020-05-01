中油司宣布5月份國內氣價調整方案。考量新冠肺炎疫情影響，減輕民眾負擔，包括家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆維持「凍漲」，不予調整；國內天然氣價格則平均調降10.14％。

中油表示，5月份國際液化石油氣合約價CP較4月上漲，考量COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，5月份價格不調漲，未調足之每公斤4.4元由中油暫時吸收；加計先前未調足之吸收金額每公斤0.9元，累計吸收金額為每公斤5.3元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，自2日起平均調降10.14％，各類用戶每立方公尺平均調降0.9750元；其中公用天然氣事業NG（2）每立方公尺調降1.03元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約30.90至46.35元。

(工商 )