台北市長柯文哲一手催生的北市影視音實驗教育機構（TMS）日前頻爆爭議，許多議員也擔心學生畢業後出路，TMS今下午在濕地Venue辦理畢業展暨成果展開幕活動，從規畫活動、現場燈光、音效都由學生一手包辦，展期為5月1日至3日，目前TMS第5屆也在招生中，將在5月10日截止報名。

TMS畢業展名為「底噪」，作品豐富多元，包括短片7部、演出音樂13首、平面攝影4組等作品，記者會現場也安排畢業生音樂表演以及2位畢業生經驗分享， 歷屆畢業生中有進入業界擔任導演助理、製作人、攝影師，也有經過特殊選才升上政大、清大，甚至進入日本映畫大學、加州州立大學等經歷。

TMS校長小野表示，4年來非常艱辛，能看到畢業展相當感動，相信學生作品也會呈現所學的一切，105年黃姓畢業生表示，目前是在日本報社工作，也曾去過許多地方工作，在校期間也有接觸許多實習的機會，在畢業前就可感受進入職場的感覺。

TMS第5屆熱烈招生中，5月10日將截止報名，相關招生資訊請上TMS粉專及官網查詢；另畢業展暨成果展的展期為5月1日至5月3日，在濕地 Venue 5F及B1展出。

(中時 )