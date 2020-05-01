「龍成公司」在臉書向受影響玩家致歉，承諾提出補償方案，若玩家因此事件不想再玩，願以專案全額退費。（翻攝《藍顏清夢》臉書／許哲瑗新北傳真）

中國大陸國務院4月下達「限娛令」，部分台灣玩家不滿伺服器遭無預警關閉，在遊戲中留言怒罵，反遭遊戲公司鎖帳號、禁言；其中位在新北市的「龍成公司」代理手遊「藍顏清夢」，遭116名玩家申訴，質疑遊戲公司控制言論自由，涉及違憲，經消保處協調，該公司提出補償方案，若玩家因此事件不想再玩，願以專案全額退費。

新北市法制局表示，清明連假期間，多款手機遊戲4月3日晚間11時30分，無預警公告為維護系統，4日起暫停服務1日，經玩家查證，原來是中國大陸國務院為哀悼新冠肺炎逝世者，要求全國停止娛樂公共活動，網易、騰訊及盛趣等手遊大廠紛紛響應，4月4日起將旗下100多款手遊業務關閉維修1天。

新北市法制局指出，不僅中國大陸和港澳地區受影響，台灣玩家也無故受到「限娛令」牽連，遲至4月5日上午5時才恢復伺服器，許多玩家忿忿不平，在遊戲中批判中國大陸政府，或將道具改名為「中國武漢肺炎」，引來大陸玩家對罵，不料台灣玩家竟遭封鎖帳號或強制改名，聊天室及私訊功能也被關閉。

116名玩家對龍成公司提出消費申訴，指控遊戲體驗度不佳，業者控制言論，涉及違憲。

主任消保官王治宇指出，依據「網路連線遊戲服務定型化契約應記載事項」第12點規定，業者若因維護系統或設備，須暫停遊戲服務，應在7天前公告於官網首頁，但「藍顏清夢」以「限娛令」為由無預警關閉，已違反消保法規定。

龍成公司宣稱，部分玩家在遊戲中人身攻擊，已違反遊戲管理規則，原廠為了維護遊戲秩序，將聊天室關閉，並將部分引戰的詞彙，陸續新增入屏蔽字詞清單，若玩家因角色名稱為屏蔽字詞，則不得登入，導致玩家以為帳號遭到停權。

龍成公司表示，對玩家不便深感抱歉，如果玩家因此事件不想再玩，公司將以最大善意全額退費，即使點數已用完也可退費，請玩家向客服中心索取專案退款表，審核通過後，公司將通知玩家結算退費金額，7日內退還款項。

新北市消保處提醒，若手遊原廠為中國大陸的廠商，很難保障享有充分的營業自由、言論自由，另因手遊程式和內容均為原廠開發，針對台灣玩家提出的建議和反饋，也只能以「回報原廠」方式回應，無法依我國法規據理力爭，建議消費者謹慎選擇手遊廠商，對理念不合的業者，可採取「拒玩」或「拒課金」方式抵制。

(中時 )