雪霸國家公園管理處為進行七卡山莊整修工程，宣布七卡山莊及七卡營地6月8日至10月31日暫停住宿申請，雪霸處副處長鄭瑞昌指出，七卡山莊年久失修，設備環境亟待改善，因此將進行七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程，完工後將派員駐點，130個床位申請數量不變。

山友攀登雪山沿途有2個住宿地點，分別是距離登山口2公里處的七卡山莊，以及7.1公里處的三六九山莊，雪霸處指出，2山莊啟用逾40、50年沒整修，不僅會漏水，山屋保溫效果也差，最令山友詬病的是廁所環境不理想，這些問題都希望藉由工程改善，七卡山莊將於6月開始動工。

鄭瑞昌指出，三六九山莊改建工程設計已定案，待行政審查程序完成，將於今年度發包、運料，明年動工，預計2022年完工，施工期間山友可申請住宿七卡山莊，考量山友單攻體力負荷大，預計在三六九山莊下邊坡約50至100公尺處平坦地準備營位，約可供40、50人紮營，影響時間達1年以上，雪霸處屆時將公告。

鄭瑞昌表示，三六九山莊整修後將比照排雲山莊酌收規費，餐飲統一外包，山友不必擔心高山餐食，而廠商會依據申請人數準備食材，減少廚餘問題，上下床通鋪改成每12人一間，總數維持106床不變，廁所、儲水水塔會一併改善，改建後設有常駐管理員，負責分配床位、急難救助及環境教育等工作。

(中時 )