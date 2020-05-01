安心亞在《墜愛》中與宋柏緯愛得難分難捨，自從兩人吻別後，她一別甜蜜回憶，全心和夏和熙拚香水事業。現實中安心亞也多年沒談戀愛，劇組所有人都好奇真正原因，安心亞在現場被好友夏和熙拷問後，鬆口認了有追求者，不過夏和熙仍半信半疑，逼得安心亞緊急掏出手機曖昧訊息證明。

在拍攝香水記者會的橋段，安心亞和夏和熙本來在討論處女座跟射手座個性不合，夏和熙話鋒一轉突然直指安心亞「小姑獨處」多年，導演還在旁補刀：「她就是交不到男朋友。」由於導演大膽開起玩笑，全劇組開始聚集圍攻安心亞，受不了眾人言語刺激，安心亞怒吼：「好煩，全世界都知道了！」

安心亞揭曉單身的真正原因，她說：「我要解釋清楚為什麼沒有交男朋友，是因為我沒有遇到真的非常喜歡到一定要交往的對象。」夏和熙追問：「這要先釐清一件事情，真的有人在追妳嗎？」安心亞秒回：「當然！手機簡訊拿出來」，急著證明自己有追求者。

不過夏和熙還是半信半疑，安心亞又解釋：「也沒有說到追，就是會約我出去吃飯，或者是會傳訊息來。」此時導演再加入戰局，指著夏和熙說：「那你算是追她追得很勤，不是很常跟她吃飯嗎？」夏和熙轉頭接著嗆安心亞，「妳去游泳，魚也會追在妳後面，妳丟麵包，他們也會過來追妳。」安心亞爭辯不過兩人，最後只能雙手一攤認輸。《墜愛》更多精采劇情內容，每週六晚間十點鎖定TVBS 42台、愛奇藝台灣站，VIP搶先看。

安心亞（左三）在劇中沒了愛情，全心衝刺事業。（歐銻銻娛樂提供）

安心亞（左二）開記者會發表新費洛蒙香水產品，古斌（右前）突然出現。（歐銻銻娛樂提供）

夏和熙（右）在《墜愛》中飾演安心亞的助理。（歐銻銻娛樂提供）

(中時 )