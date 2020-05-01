台中市東區區公所於4月30日及5月1日這兩天分批辦理模範母親表揚，這次以「馨情摯意、 臻愛媽咪」為主題，但配合防疫需求，取消公開表揚活動，改由區長陳佩玉前往家戶或受表揚著至樂成宮分批頒獎及進行拍照，東區共有19位模範母親，皆由區長陳佩玉代表市長致贈獎牌、禮品及禮券，向模範母親表達讚揚與祝福。

配合新冠肺炎疫情防疫需求，避免群聚感染風險，市府先前通令取消109年度模範母親公開表揚活動，改由區長或主任秘書代表市長前往家戶祝賀，東區公所事先調查模範母親意願，4月30日先由陳區長代表市長盧秀燕親自前往部分模範母親家中祝賀，致贈「母儀典範」獎牌，並貼心準備禮品、禮券與樂成宮贊助的蛋糕兌換券；隔日5月1日其他模範母親，分批於東區樂成宮廟埕前頒獎及拍照，表彰母儀光輝，也讓子女們利用勞動節休假日向母親表達愛意與敬意。

其中東區最年長表揚者是十甲里模範母親姚曾金花女士，今年達86歲高齡，子孫齊聚，溫馨感人，留下令人動容的照片。

陳佩玉表示，配合新冠肺炎防疫需要，本次雖未能辦理公開表揚活動，但是市府與公所對模範母親祝賀的心意不變，而且公所還用心準備活動布條、愛心小卡與專業攝影師、讓子女能跟母親撒嬌表達愛意，留下許多溫馨的畫面，她也祝全天下的母親們，母親節快樂。

(中時 )