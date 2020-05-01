面對新冠肺炎疫情所引發的全球股災，華南永昌證券3月避險不及，產生47.59億元的鉅額虧損，前總經理陳錦峰日前遭撤換並遭金管會停職一年，華南金控1日代發重訊，華南永昌證券董事長鄭永春、副董事長許元禎雙雙辭職，為虧損負起責任。

據了解，華南金規劃暫由金控總經理羅寶珠暫代證券董事長，副董懸缺暫不派任代表，知情人士透露，華南永昌證券近期也將進行董事會改組。

華南永昌證券先前因股市大跌，權證交易避險操作不及，導致鉅額虧損，3月稅後虧損高達新台幣47.59億元，還導致華南金3月稅後虧損35.99億元、第1季淨損14億元，獲利排名在15家金控中敬陪末座，是2001年金控上市以來首次出現單季虧損。不只如此，4月30日還吃了金管會一張罰單，並暫停7項業務，可說是屋漏偏逢連夜雨。

華南永昌證風險管理部門從2020年2月3日就發現金融交易部門的認售權證銷售超限提出示警，但金融交易部門則認為要增加避險、成本過高，可再觀望，且2月權證業務仍有獲利，所以到3月初，風管部門已十多次發出警示單，但金融交易部門並未依規定在五天內處理或停損，前總經理陳錦峰甚至二度提高金融商品部及陳姓交易員的交易權限、延長調節時限，一連串的疏失加上市場從3月份驟變，等到要再避險時為時已晚。

華南金事後究責，已先撤換掉前總經理陳錦峰，金管會在4月30日公布裁罰，華南永昌證券前總經理陳錦峰、金融商品部張姓協理、陳姓交易人員被停止執行業務一年，風險管理部施姓協理則停二個月業務。

(中時電子報)