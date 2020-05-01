今日台灣慶賀連續第6天0確診，在一片歡喜聲中，詐騙集團也沒閒著啊！如果你有收到類似「賀台灣防疫成功!吉卜力大集合貼圖免費領取」的訊息，請特別留意小心。根據趨勢科技「防詐達人」帳號驗證，內含不安全的網路連結，請大家要特別小心，別為了免費貼圖把重要個資都給丟了啊！

今日有「賀台灣防疫成功!吉卜力大集合貼圖免費領取」的訊息在LINE瘋傳，已證實是詐騙訊息，請網友們不要誤點。（LINE截圖）

為了要讓民眾掉入詐騙陷阱，腦筋動得快的詐騙集團很快跟上時事！早在3月底，歐盟執委會主席烏爾蘇拉就曾預警，線上詐騙將隨疫情擴散而起。不僅如此，各地的詐騙集團還會緊跟疫情變化、因應政策和生活議題，量身打造千奇百怪的詐騙手法！今日出現的「0確診」可下載吉卜力貼圖的簡訊，就是其中一例！

當收到來路不明的簡訊，吸引你很想點進去看一看，且網路連結還都使用短網址的形式，讓你看不出這個網址會連到哪個網站的話，請你一定要提高警覺。你可以先將連結轉發到「趨勢科技防詐達人」，或是「MyGoPen麥擱騙 真人客服」LINE官方帳號，請他們協助驗證，也可以直接撥打165反詐騙諮詢專線，確認資訊的真實性！

根據「趨勢科技防詐達人」以及「MyGoPen麥擱騙 真人客服」LINE官方帳號的回應，慶賀0確診要讓你免費下載吉卜力貼圖的訊息內含不安全的網路連結，請大家不要點擊。若不小心點擊，過程中會邀請你還要將這項資訊分享給幾個LINE好友，也請不小心誤入陷阱的朋友不要再轉發，避免更多人受害。

針對詐騙訊息猖獗的情況，刑事局165與Whoscall特別聯手提供「疫情防詐小錦囊」，提醒大家（1）不要點不明連結；（2）仔細查證網購賣方；(3)諮詢165反詐騙專線；（4）安裝刑事局165官方合作 App—Whoscall。透過多樣化的方式，防止自己或家人掉入詐騙陷阱。

(科技)