農糧署與彰化縣政府攜手促銷花卉，1日起彰化縣內彰化至二水8個火車站內花藝布置，每周換新花樣！彰化縣長王惠美呼籲鄉親佳節前夕踴躍買康乃馨等花卉送媽媽表愛意，農糧署長胡忠一則說，用花卉、藝術和音樂和全民共享，在防疫中療癒紓壓。
員林火車站內廣場「一馨向農、幸福城市、美麗啟航」儀式，由王惠美、胡忠一共同主持，在花藝老師指導下體驗插花；農糧署中區分署長楊宏瑛、台中農改場副場長洪梅珠，與花壇、員林、永靖和田尾等多個農會總幹事、民代都與會。
彰化縣是全台灣最大的花卉與園藝產區，光切花種植面積就占全台3成、達962公頃，卻因為疫情影響重創，外銷通路受阻，婚宴和媽祖誕辰等慶典大幅取消，需求停滯。
王惠美呼籲鄉親多採購康乃馨送媽媽，也可買漂亮的切花、盆花，讓家中增添幸福感。目前除了小三美日電商平台有彰化優鮮盆栽販售，田尾鄉農會也推出花卉宅配服務，歡迎大眾多多採買花材在家插花，相信生活中因為有花，會更加洋溢著幸福。
胡忠一說，全台一年花卉產值達165 億，主要集中彰化、台南、高雄、屏東等地，約有3成外銷到日本、美國等國家，今年銷路受疫情衝擊很大。8個火車站的花卉藝術，委由各農會使用在地花材佈置，將延續四周以上、每周更換，讓旅客通勤族都能療癒、紓壓。
(中時 )
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