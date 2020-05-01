楊鎮浯強調，縣府目前積極推動「金門跨境電商產業」、「兩岸電商物流中心」，希望金門跨境電商產業連接廈門、泉州等大海西經濟區，創造金門在地產業的最大可能和未來遠景。（李金生攝）

楊鎮浯與搭配直播的網紅「金門小可愛」合力詮釋，讓產品多了故事性和人情趣味，也讓直播現場洋溢歡樂氣氛。（李金生攝）

楊鎮浯與搭配直播的網紅「金門小可愛」合力詮釋，讓產品多了故事性和人情趣味，也讓直播現場洋溢歡樂氣氛。（李金生攝）

新冠肺炎疫情衝擊金門特產業，縣府建設處、縣工策會與國內蝦皮購物電商平台合作成立「金正好購」商品專區，期待趕上宅經濟潮流，打開另一道迎來好業績的通路。縣長楊鎮浯今（1）日下午客串直播主，在〈躍動金門〉專屬臉書粉專，化身「叫賣哥」強力推銷97項特色產品。

楊鎮浯在開網路直播前，還特地化妝去除油光，一路開講展現對地方特產的嫻熟度，從民俗風情、歷史源由娓娓道來，口若懸河毫不冷場，首次粉墨登場的表現不輸給搭配直播的網紅「金門小可愛」，兩人合力詮釋讓產品多了故事性和人情趣味，也讓直播現場洋溢歡樂氣氛。

走出縣長室與消費大眾博感情的楊鎮浯，以輕鬆、活潑語氣和肢體語言，推銷曾是皇家貢品的貢糖和近年廣受歡迎的一條根、牛肉乾與各項文創商品，偶爾還落2句最道地的金門話，告訴網路消費者只要來到「金正好購」商品專區，就擁有讓你買得開心、吃（用）得放心，十分實在的金門。

縣工策會說明，今天正式開賣的「金正好購」蝦皮金門商品專區，已協助金門在地商家上架近百項商品，預估年底前有超過200項商品透過電商銷售，未來將每個月舉辦直播及行銷活動，不但要在電子商務讓消費者只要手機滑一下，即可完成購物的主流消費平台下，協助本地業者走出疫情難關，也期待拉出長紅銷售業績。

楊鎮浯強調，縣府目前積極推動「金門跨境電商產業」、「兩岸電商物流中心」，希望金門跨境電商產業連接廈門、泉州等大海西經濟區，創造金門在地產業的最大可能和未來遠景。

(中時 )