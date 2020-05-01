鐵路警察李承翰去年7月遭持刀乘客鄭姓男子刺死，鄭男昨獲判無罪，引起輿論譁然，嘉義地檢署昨晚提起上訴。前立委孫大千在臉書公開三問蔡英文總統，隨機刺殺事件頻傳，蔡英文真的能夠心安理得地連任嗎？司法改革究竟改了什麼？民進黨檯面上支持廢死，檯面下道貌岸然捍衛治安，對死刑的立場為何？

孫大千說，當「思覺失調」可以成為隨機殺人的「免死金牌」之後，台灣的哪一個民眾走在路上不會心驚膽顫呢？

孫大千質疑蔡英文總統，當年和小燈泡說好的「社會安全網」到底在哪裡？一次又一次的發生隨機刺殺事件，蔡英文總統真的能夠心安理得的連任嗎？

孫大千接著說，「司法改革」不是蔡英文總統最驕傲的政績嗎？為什麼改了半天，連這種保障人民生命財產安全的基本能力都做不到呢？每次發生不幸，就高喊要司法改革，那麼蔡英文總統究竟改了什麼呢？

孫大千不解地問，民進黨的立場究竟是否支持依法執行死刑？台灣的廢死力量幕後許多助力都是來自於綠營的政治人物，在檯面下偷偷摸摸的支持廢死，在枱面上在道貌岸然的捍衛治安，導致法官在判決案情時，對死刑能免則免，能放就放。蔡英文總統可不可以一次把話說清楚？

(中時 )