新冠肺炎疫情雖趨緩，但紓困申請量未減，已突破5千億大關！金管會5月1日公布最新統計，截至2020年4月30日止，政府部會紓困貸款加上銀行自辦案件申請量已突破5.1萬戶、5,292億元，而核准案件也有3.9萬戶、3,782億元，核准戶數比例達76％、金額達71％，明顯加速核貸中。

金管會主委顧立雄在「1988疑難雜症回答part2 融資篇」記者會中重申，需要紓困的企業，不會被排擠。因為銀行體系與央行供給資金充足，而銀行授信還是要考量風險，不會為貸而貸。對於小規模營業人的申貸方案也再度放寬，過去要達70分才能貸到的，現在只要分數在63分以上，三天就可核貸。

為鼓勵銀行對中小企業紓困，金管會陸續端牛肉，國銀也積極配合。短短7天內，紓困申請案件持續爆增16,656件、金額又增約960億元。就金管會統計至4月29日止，公股行庫辦理「部會紓困案」與「企業戶」較多，而民營銀行辦理「個人」紓困案較多，以個人（既有貸款展延、新貸）戶數來看，民營銀行的申請量達15,393戶，是公股銀行的3.4倍、而已核准金額來看，民營銀行已核540億元也比公股的391億元來得多。

目前來看，截至4月29日止，民營銀行中審核案件速度最快的是玉山銀（已核2,905件）、國泰世華（2,336件）、北富銀（1,773件），核貸金額最多的是國泰世華（214億）、台中銀（149億）、玉山銀（114億）。

(工商 )