近幾個月門診量大跌，加上募款也困難，院方不得不取消員工福利金，以度過難關。(圖擷自陳志成臉書)

台灣新冠肺炎疫情不嚴重，卻意外重創偏鄉醫院營運！地處台灣最南端的恆春基督教醫院，近幾個月門診量大跌，加上募款也困難，院方不得不取消員工福利金，以度過難關。恆基院長陳志成表示，往後萬一發不出薪水，恐怕只有三條路可走，賣房子、捐薪水，或是辦貸款？

陳志成在臉書上透露，日前發出一份令他很猶豫的公告，但經過幾位主管的建議，他不得不同意這樣做。他說，可能因為新冠肺炎疫情的影響，醫院這幾個月的營運收入和奉獻捐款都大幅減少。甚至在幾天前的董事會，有董事問他，「陳院長，萬一發不出薪水，你怎麼辦？」他能怎麼辦呢？賣房子、捐薪水，還是辦貸款？

恆春基督教醫院目前正在新建大樓，陳志成表示，因為興建進度超前，付款進度也跟著超前，工程款還有五、六千萬的差距，醫院的營運每個月都負數，現金存款越來越少。

作為院長，陳志成表必須設法彌補財務差距，先凍結醫院人事，遇缺不補，並暫停非緊急的支出。日前還發出取取福利金的公告，原以為會有同仁反彈。但醫院同仁的群組反倒有人說：「這樣就對了，有福同享，有難同當。」

「非常感謝同仁能體諒醫院的困境，願意同舟共濟，共度難關。」陳志成跟上帝禱告，如果醫院財務危機解除，就要還給同仁該有的福利。他並堅信恆基是奉祂名設立的醫院，上帝一定不會讓祂自己的產業蒙羞。

從1956起，恆基由一群來自芬蘭基督教醫療宣教士開始32個醫療巡迴站的義診服務、成立恆春基督教診所、更名為恆春基督教醫院迄今，是恆春居民口中相傳的「美國仔病院」。恆基多年來全心顧守台灣尾，為偏鄉民眾點亮希望的燈，現在他們碰到困難了，也是我們台灣民眾回報的時刻。

恆基為偏鄉民眾提供醫療不遺餘力，需要更多人的支持，民眾可透過以下方式捐款恆基，幫他們一起度過疫情的難關。

(中時電子報)