調查局高雄市調查處日前偵辦益江公司負責人謝金進利用防疫期間囤積、哄抬口罩價格牟利案件，擴大追查後發現謝男曾自大陸湖北省武漢市某工廠輸入國內販售，過濾效率低於95％，已流入市面76萬783片，緊急追回7800片。

高雄市調處日前配合橋頭地檢署打擊民生犯罪專組，偵辦益江公司涉嫌在防疫期間囤積、哄抬口罩價格牟利案件。擴大追查後發現，該公司自中國湖北省武漢市某工廠製造、製造日期為2017年10月5日的「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」，經衛生福利部食品藥物管理署檢驗後發現，細菌過濾效率低於95％，未符合藥事法規定之標準，根本就是黑心口罩。

4月21日高雄市調處也分別至訂購該批口罩的大桃園耳鼻喉科、榮民醫院體系之岡山榮民之家，緊急追回不合格口罩共7800片，並約談謝男到案說明。

高雄市調處表示，謝男利用國內防治疫情、醫用口罩需求大增之機會，販售該款不合格口罩，還將價格自批發價原本每片0.526元哄抬至4元牟取暴利，數量高達76萬783片。謝男也坦承2、3月間，以每片4元價格販售該款口罩總計313萬6008片。

調查局呼籲民眾，遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線。

(中時 )