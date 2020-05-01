勞工10萬元紓困貸款昨日起開辦，民眾反應熱烈，預估超過5萬件提出申請，行政院政務委員龔明鑫今表示，顯見勞工貸款非常受到歡迎，會持續來開辦，有需要會加碼。龔明鑫強調，勞工紓困貸款除應急外，若應用於促進消費也OK，同時具備紓困及振興功能，效果比起發現金還要好。

行政院下午舉行「1988疑難雜症回答-融資篇」記者會，龔明鑫、金管會主委顧立雄、經濟部次長林全能出席。針對勞工紓困貸款部分，龔明鑫表示，開辦首日初步估計超過5萬件提出申請，其中，台灣銀行截至昨天中午收件超過4千件，直到昨晚12時，累計收件超過1萬2000件，整整多出3倍。

龔明鑫說，今天雖然是假日銀行休息，但網路依舊持續收件，若每天申請件數維持5萬件上下，代表勞工確實有需求，屆時就會有「超前部署」的規劃，若申貸案件下降，就會另有其他考量，預計下周情況會比較能夠明確判斷。

針對台灣連續6天0確診，同時連續19天無本土案例，何時動振興措施，林全能說，振興方向非常多元，比如商圈、夜市行銷協助計畫已經開始接受申請，希望藉由振興擴展行銷。

至於振興抵用券部分，林全能說，相關行政作業還在進行中，啟動振興還須要等中央流行疫情指揮中心告知；酷碰券仍持續聆聽各方意見，會做最完整規劃，時機一到就會無縫接軌來推動。

(中時 )