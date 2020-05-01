台灣近日防疫有成，部分功勞也有賴全民良好的衛生習慣，戴口罩、勤洗手，讓新冠肺炎連6天「+零」。不過久戴口罩耳朵容易疲勞痠痛，造成許多人困擾，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉特地推薦一款實用的神奇小物，有效舒緩耳部壓力，網見這設計直呼「超貼心」！

白永嘉醫師在臉書粉專《急診醫師的眼睛》上表示，許多醫療人員，或是長頭髮的女性，整天戴口罩後容易口鼻不適且耳朵疼痛。為了解決這困擾，白永嘉分享一款來自成大設計的口罩減壓墊，有效分擔久戴口罩醫護人員耳部的壓力。

這款有鋸齒形狀的塑膠片，是成功大學結合學術與文化的工作團隊「成大 Maker Factory」透過3D列印和切割技術設計出的「口罩減壓墊」，開發理念是舒緩常戴口罩整天的醫護人員耳部壓力，只要在後腦勺配戴小小一片，可將綁帶扣在鋸齒格內，取代掛在耳朵上方。

白永嘉醫師大力推薦「Maker Factory」發揮數位製造的能量，提供改善生活的小工具，讓醫護人員在防疫前線能夠得到更舒適的保護。同時，「成大 Maker Factory」也歡迎醫護人員免費索取；一般民眾也能在醫護人員需求趨緩後限量領取。

不少民眾看了興奮表示「 非常貼心的設計」、「還有綁馬尾能穿過去的洞，太貼心了」、「好貼心的設計！我的耳朵超小很需要」，除了大讚這貼心發明外，眾人也看見了台灣人的善良，處處有溫情，直呼「真暖心」。

(中時電子報)