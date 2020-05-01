祈錦鈅（小鈅）日前和日本廠商合作，由歌手升格當設計師推出「大眼限定帽」，小鈅說：「很喜歡自己的大眼睛，把自己的特色設計進去，大眼睛搭配可愛的腮紅萌萌噠會讓人難以抗拒。從小常常被稱讚說我有一雙會說話的眼睛，小時候會因為大眼睛嚇到親戚，誤以為我在瞪人，眼睛大的缺點也會讓我看起來像是有很多小心機，一雙眼睛轉呀轉的，看起來在想做什麼壞事。」

為了這次合作，小鈅親自到現場監工帽子製作，「自己本身很喜歡裁縫和縫紉，家中的窗簾和生活用品能穿上衣服的都會自己製作，常會在家做女紅佈置自己的小天地」；大眼限定帽銷售所得將扣除成本全數捐贈毛小孩相關的公益團體，希望可以把愛心傳遞出去。

小鈅今年大學四年級即將畢業，除了學生身份，身兼數職的她被問到怎麼規劃時間？「自己是很不會時間管理的人，會有點亂七八糟，還不敢說都能兼顧，再慢慢努力做到迅速確實，加上自己很健忘的人，就會把需要完成的事項放到行事曆裡，朋友看到我的行事曆都嚇壞了，他們說我是他們認識的朋友裡面行事曆最滿的，看著自己滿滿的行程覺得每天都有小目標，這感覺很踏實」。

祈錦鈅升格當設計師。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅升格當設計師。（固力狗娛樂提供）

(中時 )