星戰迷不會忘記的「星際大戰日」(Star Wars Day)即將到來!Apple TV app(和 iTunes Store)即日起獨家推出《星際大戰》系列完整九部曲電影,星戰迷可以在家中用iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上享受超過 19 小時的《星戰》馬拉松,超級過癮!

每年的「星際大戰日」是 5 月 4 日,是因「May the Fourth」與 May the Force Be With You 諧音而得名。英國前首相柴契爾夫人(Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher)於 1979 年 5 月 4 日勝出英國首相大選,保守黨刊登報章頭版廣告並印上「May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations」慶賀,從此「星際大戰日」更為之流行。

為慶賀「星際大戰日」Apple TV app(和 iTunes Store)獨家推出的限時組合特價 NT $2490 發售完整系列電影九部分。如果已經擁有部分星戰電影,也不用煩鬧,單獨購買第一至八部曲,每部由 NT$590 降至 NT$390(最新的《Star Wars:天行者的崛起》無特價)。入手後,星戰迷可以在家中用iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上享受超過 19 小時的《星戰》馬拉松,永遠擁有這個跨越 43 年的劃時代電影神話。

還沒有掉入星際大戰的坑嗎?《星際大戰》九部曲為分別是《星際大戰首部曲:威脅潛伏》(Star Wars: Episode I – The Phantom Menace)、《星際大戰二部曲:複製人全面進攻》(Star Wars: Episode II – Attack of the Clones)、《星際大戰:西斯大帝的復仇》(Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)、《星際大戰:曙光乍現》(Star Wars: Episode IV – A New Hope)、《星際大戰:帝國大反擊》(Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back)、《星際大戰:絕地大反攻》(Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)、《Star Wars:原力覺醒》(Star Wars: Episode VII – The Force Awakens)、《Star Wars:最後的絕地武士》(Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi)、《Star Wars:天行者的崛起》(Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker)。想一次擁有九部曲,快把握機會!

