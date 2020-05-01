星戰迷不會忘記的「星際大戰日」（Star Wars Day）即將到來！Apple TV app（和 iTunes Store）即日起獨家推出《星際大戰》系列完整九部曲電影，星戰迷可以在家中用iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上享受超過 19 小時的《星戰》馬拉松，超級過癮！

每年的「星際大戰日」是 5 月 4 日，是因「May the Fourth」與 May the Force Be With You 諧音而得名。英國前首相柴契爾夫人（Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher）於 1979 年 5 月 4 日勝出英國首相大選，保守黨刊登報章頭版廣告並印上「May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations」慶賀，從此「星際大戰日」更為之流行。

為慶賀「星際大戰日」Apple TV app（和 iTunes Store）獨家推出的限時組合特價 NT $2490 發售完整系列電影九部分。如果已經擁有部分星戰電影，也不用煩鬧，單獨購買第一至八部曲，每部由 NT$590 降至 NT$390（最新的《Star Wars：天行者的崛起》無特價）。入手後，星戰迷可以在家中用iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上享受超過 19 小時的《星戰》馬拉松，永遠擁有這個跨越 43 年的劃時代電影神話。

還沒有掉入星際大戰的坑嗎？《星際大戰》九部曲為分別是《星際大戰首部曲：威脅潛伏》（Star Wars: Episode I – The Phantom Menace）、《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》（Star Wars: Episode II – Attack of the Clones）、《星際大戰：西斯大帝的復仇》（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）、《星際大戰：曙光乍現》（Star Wars: Episode IV – A New Hope）、《星際大戰：帝國大反擊》（Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back）、《星際大戰：絕地大反攻》（Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi）、《Star Wars：原力覺醒》（Star Wars: Episode VII – The Force Awakens）、《Star Wars：最後的絕地武士》（Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi）、《Star Wars：天行者的崛起》（Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker）。想一次擁有九部曲，快把握機會！

(科技)