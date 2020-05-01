砂石車先撞路樹再擦撞公車，車頭近全毀。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣義竹工業區位於172縣道上的入口，下午發生砂石車與公車擦撞的事故，客運司機與1名乘客輕微擦傷另1乘客則沒有受傷，砂石車司機手腳受傷送醫，均無生命危險，雙方酒測值皆為零，詳細肇事原因由警方調查中。

警方表示，事故發生在下午2點多，砂石車由東向西行經過工業區路口時，先撞擊路樹再擦撞公車，現場砂石車車頭已撞爛且打橫占住車道，畫面觸目驚心，初步研判疑似砂石車未注意車前狀況釀禍，正在調路口監視器及遊覽車車行紀錄器分析肇責。

(中時 )