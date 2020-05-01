砂石車撞路樹再撞公車 車頭全毀畫面驚悚 17:562020/05/01 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砂石車先撞路樹再擦撞公車，車頭近全毀。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砂石車先撞路樹再擦撞公車，車頭近全毀。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉縣義竹工業區位於172縣道上的入口，下午發生砂石車與公車擦撞的事故，客運司機與1名乘客輕微擦傷另1乘客則沒有受傷，砂石車司機手腳受傷送醫，均無生命危險，雙方酒測值皆為零，詳細肇事原因由警方調查中。 警方表示，事故發生在下午2點多，砂石車由東向西行經過工業區路口時，先撞擊路樹再擦撞公車，現場砂石車車頭已撞爛且打橫占住車道，畫面觸目驚心，初步研判疑似砂石車未注意車前狀況釀禍，正在調路口監視器及遊覽車車行紀錄器分析肇責。 (中時 ) #砂石車 #公車 #司機 #受傷 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵又出包 維修列車對撞 傳花蓮機務段7員工受傷 16:272020/04/27 社會 花蓮火車事故 7台鐵員工受傷 04:102020/04/28 地方新聞 Uber女司機運鈔3千萬遭搶 2劫匪判刑出爐 15:322020/04/28 社會 中職》林智勝出院了！最快2個月後開始練習 18:472020/04/29 體育 姚以緹冷豔CEO 私下迷糊撞況姊 04:102020/04/30 娛樂新聞 高雄大寮街頭2派人馬鬥毆 現場傳槍響 08:592020/04/30 社會 法籍男摔車 熱心警助就醫接送 15:302020/04/30 社會 桃園L301樂活巴延10日停駛 試辦318公車11日上路 23:012020/04/30 生活 高雄多元支付QR Code 正式啟動 01:102020/05/01 高雄屏東澎 花蓮玉里工廠疑似沼氣氣爆 3傷其中2人嚴重 11:352020/05/01 社會 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 哭哭了！老婆懷孕 結紮夫綠光浮頂 - 社會 水泥車擦撞機車 女騎士命危送醫 - 新聞 益江進口武漢黑心口罩 76萬片流入市面 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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