蘆竹一名婦人誤信詐騙集團說詞，打算將3000美金匯款至境外，經朋友屢勸仍不相信，所幸朋友機警一路跟著婦人到銀行內，偷塞紙條告知行員婦人要匯款至詐騙帳號，成功阻止婦人匯款。

上月28日65歲王姓婦女誤信詐騙集團說詞，打算簽註「香港樂透」，並至蘆竹聯邦銀行匯款3000元美金。朋友發現可疑跟著王婦一同前往，趁婦人不注意拿出預先寫好紙條給行員，紙條註有「這是詐騙帳號，請阻止匯款」等字，行員一看立即報警處理。經警方調查發現，該匯款帳戶並非王婦所稱的境外帳戶，而是匯款至境內，且也無「香港樂透」可供簽注。

王婦朋友私下告訴警方，王婦不是第一次遇到詐騙集團，上一次才誤信詐騙集團匯款20萬元過去，但因警方早凍結該詐騙的帳號，才保住了王婦的錢，沒想到這次還是沒學乖，所幸朋友機警阻攔才沒讓歹徒得逞

蘆竹分局呼籲民眾，如遇可疑事情時，請牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，另可撥打警政署防詐騙專線「165」，隨時受理諮詢、檢舉或報案，請民眾多加利用。

(中時 )