莫拉克風災後，排灣族藝術家武玉玲從都市回到部落，透過作品將人與土地緊密纏繞。（林和生攝）

歷經莫拉克風災，排灣族藝術家武玉玲從都市回到部落，帶著部落婦女藉由手作重建家園，期間累積10年的內心探索，她選擇在家鄉舉辦首次個展，以纏繞為題、編織為素材，將部落與個人串成同心圓，傳遞最純粹的內心思想。

武玉玲主要以軟雕塑、編織、工藝設計及首飾等形式進行創作，她說，自己在風災前常年在都市，迎合外界所認同的流行，直到一場風雨，讓認為永遠都在的家鄉，瞬間全部付諸東流，她才驚覺，部落需要大家來守護，於是毅然決然回到山林，透過藝術撫慰這片土地。

有著大社部落貴族身分的武玉玲，從小被賦予堅守傳統規範，並奠基母體文化底蘊下女性的新思維，她說，纏繞是一個動作，把部落人事物皆緊緊抓在一起，強調這是災害帶給她的信號，要把土地的故事繼續說下去。因此她近年來的作品，與族群傳承議題環環相扣。

為此次個展，武玉玲特地以徒步方式、來回7公里路程，走回大社部落，並透過紅、黑及苧麻等3種線，一一綁在沿途樹上，「象徵把心臟掛在這片土地」。

負責策展的東華大學原住民族學院副教授王昱心指出，武玉玲經歷2018年Pulima藝術獎首獎，今年更受邀參與日本橫濱三年展及台北雙年展，但此之前，她選擇回到自己家鄉舉辦首次個展，無疑是想把個人的生命經驗、家族的傳承使命，利用作品持續傳達下去。

(中時 )