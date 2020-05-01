上市櫃公司第六屆公司治理評鑑結果出爐，台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）獲得上櫃公司排名前20%之成績，相較第四屆僅排名36%~50%、第五屆51%~65%，有所成長。

榮剛去（2019）年營收與獲利皆創近三年新高，每股稅後盈餘（EPS）0.64元，預計配發現金股利0.5元，配發率達78%。

榮剛材料成立於1993年，為生產特殊鋼的電爐一貫廠，全球精煉能量排名在12位。公司產品品項逾500種，其中因特殊鋼生產需增設重溶製程設備，技術進入門檻高，故得以享有較高毛利率，亦較不受一般普通碳鋼景氣影響，是公司利基所在。

2017年榮剛納入台灣鋼鐵集團旗下，營運體質逐漸改善，發展重心以聚焦航太、能源、油氣、生醫產業相關零組件為主。

榮剛董事長王炯棻表示，自加入台灣鋼鐵集團後，調整業務與產品組合、成本控管、提升營運績效與競爭力外，積極落實公司治理推動，包括提升資訊透明度，加強揭露中英文財務資訊及公司治理相關資訊，落實企業社會責任，編制公司非財務資料之企業社會責任報告書，並實施保障人權政策具體方案與顧及員工人身安全及工作環境之保護措施，暢通對利害關係人之溝通管道並揭露所關注之議題及公司回應。

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(中時電子報)