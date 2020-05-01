思覺失調症患者殺警判無罪，女法官協會發表聲明，呼籲修法建立司法審判端、精神鑑定醫療端、警政社工端間之完善社會安全網。

協會指出，司法審判殺人案件，刑度每因精神障礙為由減免，引起社會極大關注及高度重視。精神障礙者之判斷，事涉專業領域，籲請速建立司法精神鑑定機構或制度，確實判斷精神障礙之真偽及程度，防杜以精神障礙抗辯而達脫罪之目的，並協助司法為公正審判。

其次，協會表示「早期診斷，持續治療」，良好的醫病關係，能使精神障礙者願意接受治療，而終能復歸社會。籲請建立完善之精神障礙者疾病醫療網，有效預防及避免精神障礙者再次發生犯罪危險行為。

另外，應擴充警政社工人力，以提供關懷及處遇之社會安全網，使司法審判端、精神鑑定醫療端、警政社工端之間，形成社會安全網絡。人人都盡一份心，社會安全有信心，只要網網相連，面面俱到，就能有效防免憾事發生。

(中時 )