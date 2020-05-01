水泥車擦撞機車 女騎士命危送醫 18:002020/05/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛水泥預拌車今（1日）下午5時許行經新北市板橋區中山路，不慎擦撞同向的機車女騎士。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛水泥預拌車今（1日）下午5時許行經新北市板橋區中山路，不慎擦撞同向的機車女騎士，女騎士倒地後當場失去生命跡象，現場血跡斑斑，警消將她送往亞東醫院急救，目前仍在急救中，警方已調閱路口監視器，進一步釐清車禍原因。 (中時 ) #女騎士 #急救 #機車 #醫院 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 K歌5枉死 人禍 04:102020/04/27 社會新聞 警消勘驗錢櫃火場 確認消防栓與灑水裝置都被關閉 11:192020/04/27 社會 新冠肺炎每天檢驗知多少？彰化秀傳醫院實驗室添翼縮短出爐為1天 12:132020/04/27 生活 警消電話指導CPR、醫師立即開刀 救回腦溢血命危病患 17:142020/04/27 生活 高雄油漆行大火 堆滿有機溶劑火勢烈 18:072020/04/27 社會 機車業苦撐 政府又來補刀 04:102020/04/28 財經要聞 「彭佳嶼」成火燒島 警消海巡急滅火 11:102020/04/28 社會 嘉縣警消合力查獲製毒廠 翁章梁頒破案獎金 14:582020/04/29 社會 再現零確診 捷絲旅與礁溪晶泉丰旅住房優惠1000元起 14:472020/04/30 財經 工地崩塌破大洞 工人遭活埋 04:102020/05/01 地方新聞 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 哭哭了！老婆懷孕 結紮夫綠光浮頂 - 社會 水泥車擦撞機車 女騎士命危送醫 - 新聞 益江進口武漢黑心口罩 76萬片流入市面 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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