一輛水泥預拌車今（1日）下午5時許行經新北市板橋區中山路，不慎擦撞同向的機車女騎士，女騎士倒地後當場失去生命跡象，現場血跡斑斑，警消將她送往亞東醫院急救，目前仍在急救中，警方已調閱路口監視器，進一步釐清車禍原因。

(中時 )