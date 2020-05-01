北市議員張斯綱1日揭露，近5年來路邊停車開單申訴成功率高達7成，他質疑市府對廠商管理鬆散、人員訓練不足，要求禁止投訴件數高的廠商投標。北市停管處對此回應，申訴率高是因為從寬認定。

近5年路邊停車開單投訴件數有1萬7371件，有1萬2021件成功，2015年至去年申訴案更成長了47.36％。

張斯綱發現，申訴後免繳或退費的成功高率高達7成，。以去年為例，申訴成功率73.41％；今年至2月止有500件申訴案，有364件申訴成功，申訴成功率72.8％，再加上不想為了10元、20元小額申訴的人，推估將有8成以上民眾成冤大頭。

他指出，路邊開單投訴原因前4大項幾乎相同，歷年僅名次改變，包括未停車、誤開單、未收催繳單或罰單、身心障礙車輛。路邊開單申訴案件逐年上升，民眾申訴浪費時間, 增加主管機關行政成本。

張斯綱要求，停管處應制定得標廠商評鑑標準，勿再協助廠商掩飾管理鬆散、人員訓練不足的事實，對於投訴件數高、申訴成功率高、人員態度不佳的廠商，禁止參與投標，以維護民眾停車權利。

(中時 )