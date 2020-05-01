印尼今天表示，新冠肺炎死亡病例新增八起，累計死亡病例增至800人，是東南亞新冠肺炎死亡人數最高的國家。

新加坡聯合早報網引述印尼政府發言人的話說，在過去24小時，新增確診病例為433起，69人康復出院；累計感染案例達1萬零551起，累計康復案例為1591起。

根據當地政府提供的數據，目前仍有2萬2123起疑似病例。

(中時 )