它已成為新冠肺炎死亡病例最多的東南亞國家 18:102020/05/01 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼婦女遵守社交距離規定，間隔「排隊」買菜。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼今天表示，新冠肺炎死亡病例新增八起，累計死亡病例增至800人，是東南亞新冠肺炎死亡人數最高的國家。 新加坡聯合早報網引述印尼政府發言人的話說，在過去24小時，新增確診病例為433起，69人康復出院；累計感染案例達1萬零551起，累計康復案例為1591起。 根據當地政府提供的數據，目前仍有2萬2123起疑似病例。 (中時 ) #新冠肺炎 #死亡病例 #累計 #印尼 #東南亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度首位接受血漿治療的新冠肺炎患者康復出院 00:112020/04/27 國際 美中關係的完美風暴 04:102020/04/27 論壇廣場 專家傳真－新冠肺炎給予台灣科技業的啟示 04:102020/04/27 產業特刊 全球85位台僑確診新冠肺炎 24人死亡 12:132020/04/27 政治 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 莫瑞曝可能染疫 覺網球最晚回歸正常 14:282020/04/28 體育 案192也出院了！ 他們都感謝彰化醫護 15:172020/04/28 生活 新冠肺炎》美國確診人數破100萬 佔全球1／3！川普確保肉品供應不中斷 03:282020/04/29 國際 白宮發行新冠肺炎紀念幣？誤會一場 16:512020/04/30 國際 新冠肺炎》俄羅斯總理證實確診 其職務由第一副總理暫代 02:432020/05/01 國際 國際熱門新聞 金正恩勞動節未現身 北韓官媒說話了 - 國際 坐不住啦！美示威者持槍闖議會 要解除居家令 - 國際 99％確定！脫北南韓議員爆 金正恩上周已腦死 - 國際 金正恩死訊瘋傳未受阻 北韓人暗爽 - 國際 金正恩出事首爾完蛋？外媒4字評南韓現狀 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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