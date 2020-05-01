蒙俊源在豬揚變色後連續3天開直播，賺進人民幣200萬元(約新台幣1000萬元)左右，意外變成受惠者。(圖/ 摘自微博)

羅志祥和周揚青分手後，被揭露渣男真面目，許多工作機會都被取消，估計損失近6億元，還連帶影響旗下女藝人愷樂，因「多人運動」也傳出各種好兄弟名單，牽連無數；不過，大陸南寧菜市場有一名「羅志祥分身」蒙俊源，連3天開直播卻意外賺進千萬元，成了「豬揚變色」中的最大受惠者。

大陸南寧菜市場有一名攤販蒙俊源，因長相神似羅志祥，先前更曾被本人轉貼照片到微博，受到關注；近期羅志祥因私生活形象全毀，蒙俊源一如往常開直播，沒想到卻被網友圍剿痛罵，就因為有不知情網友以為真的是羅志祥開直播，下面還有不少人留言「渣男」，更有人笑說「最終還是南寧羅志祥承擔」。

但蒙俊源在豬揚變色後連續3天開直播，儘管有網友把他當作羅志祥痛罵，但意外擄獲不少粉絲，據傳光是3天直播他就賺進人民幣200萬元(約新台幣1000萬元)左右；反觀羅志祥被各大節目除名，廣告代言也都被換掉，有專業人士推敲他損失可能上看6億元。

(中時電子報)