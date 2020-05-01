綠黨、台灣基進新北黨部、自由台灣黨、公投護台灣聯盟今（1日）下午前往中和警分局陳情抗議，他們要求警分局立即道歉。（葉書宏攝）

新北市中和警分局陳姓警員日前取締無照駕駛的少年，警員用腳踹少年頭部引發熱議。綠黨、台灣基進新北黨部、自由台灣黨、公投護台灣聯盟今（1日）下午前往中和警分局陳情抗議，他們要求警分局立即道歉，並在現場高呼「濫權執法，立即道歉」等口號。

自由台灣黨主席羅宜表示，今天的相關活動都有申請路權，希望中和警分局可以做出完整報告，甚至於新北市政府、警政署、內政部都可以關注此事。

羅宜提到，今天也會在中和區公所前公園會舉辦影展等活動，「了解警察執法很辛苦，但也期盼警察執法也要遵守法律。」

主辦單位表示，行動共有3項訴求，首先抗議中和警分局警員4月7日濫權執法，要求警分局應立即公開道歉；再者，要求新北市長侯友宜針對警濫權事件負起政治責任，應全面檢討現行警察勤務教育。

最後要求，警政署及內政部應立即調查近日不斷新增的警方濫權執法事件，加強員警的法治教育，落實相關法令，切莫讓警總再次復辟。

中和警分局表示，相關影片已經函請新北地檢署認定，交由司法機關來認定。

(中時 )