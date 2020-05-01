新竹市立動物園因人潮眾多，連假首日下午3時啟動總量管制。（市立動物園提供／邱立雅竹市傳真）

五一連假起跑加上六度零確診，民眾把握好天氣紛紛出遊。竹市Big City遠東巨城購物中心人潮回流，人潮多到停車場幾乎全滿、民眾要停車還要等上20分鐘，不過業者表示雖無進行人流管制，但館內消毒清潔措施、安全社交距離都有維持高度防疫意識。戶外部分，新竹市立動物園在下午3時啟動人流管制，保持園內2000人。

由於國內防疫工作紮實，消費者信心回流，民眾趁著假期出遊與購物。Big City遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，五一勞動節連假首日11時開門，4樓小吃街及地下1樓特色輕食區即湧入人潮，中午時分館外已出現排隊車潮，與上周假日相比人潮成長2成，與去年同期相比人潮成長近1成。

面對假日人潮，巨城在事前就做好全面準備，館內增設手部消毒器提高密度，餐桌設置隔板或是拉開距離，結帳櫃台也保持1.5公尺處的安全社交距離，入館皆需量測體溫及佩戴口罩。

新竹市戶外景點多半整日綠燈，僅市立動物園下午3時啟動總量管制，保持園內2000人流動，而全日入園總人數達6200多人。在十八尖山、青青草原、賞蟹步道以及新竹漁港直銷中心，未見預期人潮，訂定人流管制人數但皆未派上用場。

(中時 )