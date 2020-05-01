五一下午兩點大坑九號步道入口，人潮不多。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市觀旅局風管處在大坑九號步道入口設置白板公告目前入場人流。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

五一連假首日，被列為人流管制區域的大坑九號步道雖出現人潮，但未達上限4500人，唯停車場因應疫情一半封閉，造成一位難求，台中市警察局第五分局指出，一整日加派警力站崗疏導交通，上午9：30是整日尖峰約為2800人未達黃燈警示3000人，更遑論可能要啟動封山的4500人。

台中市大坑9號步道是民眾爬山休閒主要步道，五一連假被交通部列入人流管制警示區域，由於其主要出入口，東山路一段、經補路口，台中市政府也進行人車管制，五分局交通組指出，實施人流管制迄今進入第三周，人流都沒有超過4500人，五一勞動節當日上午尖峰也只有2千多人。

依照台中市觀旅局人流管制規劃，大坑9號步道人流一旦超過3000人次，就會派員在東山路一段、經補路口管制點舉牌，柔性勸導民眾保持一公尺以上安全距離、戴口罩，一旦人數達4500人，經回報市府後，宣布封閉9號步道，協同警力在入口處執行「只出不進」，待人數降到3000人以下，再取消封閉。

五一連假當天早上人潮約比平日多，但仍比周六日還要少，只是附近停車場封閉一半，造成停車位一位難求，經常利用假日爬山的林姓老師指出，五一配合家人請假來大坑爬山，感覺上沒有周六日多人，走到步道內，人與人距離不只一公尺，有時還前後都無人。

台中市第五分局指出，為維護大坑口交通順暢，分局五月一日到五月三日都會加派警力進行交通宣導，連續三天從上午8點到下午6點也會請市警局交通大隊出動拖吊車巡迴大坑重要路段執行違規拖吊，請民眾不要違規停車，並維持交通順暢。

(中時 )