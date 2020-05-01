台南市左鎮區化石園區推出「看鰭幻足跡」特展，5月9日將正式登場，台南市長黃偉哲特別開箱布展品，讓民眾搶先看。（莊曜聰攝）

台南市左鎮區的化石園區在2019年5月開幕，當時人潮爆棚，將山區道路擠得水洩不通，甚至一度因展品受損而封館整修，成為南市新興景點，但受到新冠肺炎影響，人潮減少許多，南市府文化局規畫「鰭幻足跡」特展，將於5月9日正式開幕，現在正布展中，台南市長黃偉哲也特別化身代言人，提前開箱展覽亮點，讓民眾搶先看。

在開箱活動上，市長黃偉哲與文化局長葉澤山，小心翼翼地將覆蓋在巴基鯨與矛齒鯨復原模型身上的布幔掀起，並傳遞給現場專業佈展人員，讓展覽主角的巴基鯨與矛齒鯨依序現身，重現海洋鯨豚動物的演化路徑。

「鰭幻足跡」特展以海洋的演化為主軸，講述生命從海洋出現，經過演化登陸後又重新返回、海洋的歷程，2大主角的巴基鯨約出現在5,000萬年前的始新世，體型跟狼相似並長有腳和尾巴，是最早的鯨豚生物；而矛齒鯨則生存於4,100萬至3,300萬年前的始新世晚期，體型像海豚，是最早完全在水中生活的鯨豚。

黃偉哲指出，新冠肺炎疫情的確衝擊到南市轄內景點，現在疫情趨緩，又遇上51連假，但遊客卻沒增加，這次的人潮示警對台南觀光已造成傷害；黃偉哲說，台南已經做好防疫準備，也做好人流管制，希望民眾可趁著假日出門走走逛逛，舒展身心，度過快樂健康的假期。

(中時 )