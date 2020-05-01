國內連續6天零確診，新北市長侯友宜日前在防疫會議透露，「若疫情持續穩定，新北將逐步鬆綁管制作為」；新北市文化局和體育處稍早發布消息，侯友宜將在周日、下周一，分別前往新北市立圖書館總館、土城國民運動中心視察防疫作為，似乎有望逐步解封公有場館管制。

新北市公有密閉場館自3月19日起閉館，迄今將近2個月，侯友宜28日透露，若連假後疫情持續穩定，磐石艦觀察期結束，新北市將在防疫做好的前提下，鬆綁管制作為，保有市民最大活動空間，逐步調整防疫步伐。

新北市體育處指出，國民運動中心防疫措施，包括規畫單一出入口、QRcode實名登記、紅外線體溫監測等，屆時新北14座國民運動中心及4處新北運動聚點，將運用智慧科技防疫，控管人數減半，讓民眾安心運動。

新北市文化局表示，圖書館除了採單一出入口管制、入場實名制外，座位、電腦區將踩梅花座，確保讀者維持安全距離。

(中時 )