一項由英國牛津大學於1月啟動的新冠病毒疫苗研發，近日展開人體測試，與其合作的藥廠表示，預計最快6月中旬可以獲得臨床測試數據，如果測試成功，年底前就可以進行有限度的使用。

據《英國廣播公司》報導，這款疫苗由牛津大學團隊開發，與其合作的製藥業巨頭阿斯利康（AstraZeneca）總裁蘇博科（Pascal Soriot）日前表示，如果證明有效，阿斯利康同意對其進行製造並配發，今年底前可以供有限使用。

蘇博科稱，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）疫苗研發團隊技術先進，紀錄很好，相關測試資料最早在六月中旬可以出爐。目前各界對擊敗新冠病毒的疫苗的需求迫切，因此計畫在2020年第4季度將疫苗交付快速審批，以便在今年年底前使用。

牛津大學醫學皇家教授（Regius Professor of Medicine）約翰．貝爾爵士（Sir John Bell）對BBC表示，阿斯利康的同意很重要，因為如此可以在英國和全球各地製造並配發這個疫苗。目前的挑戰在於監管機構批准，可以不必重新回到起點，而是直接進入量產，希望能在年底前達到數千萬劑的產能。

英國商務大臣阿洛克．夏爾馬（Alok Sharma）表示，阿斯利康與牛津大學的共識是推動任何製造過程的重要一步。

報導說，在阿斯利康宣佈這一決定後，該公司的股價上漲近3%。

(中時電子報)