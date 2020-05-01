神明代言人沈嶸。(沈嶸提供)

北韓領導人金正恩神隱進入20天，期間他生死成謎，甚至瘋傳他已變植物人、手術失敗等消息。而今天5月1號是北韓重要節日「國際勞動者節」，金正恩還是沒現身，這也讓知名命理師、「神明代言人」沈嶸再度開腔，直指金正恩才斷氣5小時。

沈嶸近期持續關注金正恩消息，繼昨日透露金正恩氣數已盡，她今(1日)再度發文，直言金正恩因為動手術的關係，狀況不好一直未能清醒，「我在4/27日新聞稿中有寫到他命在旦夕，可能隨時會走。昨天4/30我晚上通靈金正恩竟然發現死亡氣息已現……而且應該是才斷氣5小時（我晚上7點左右查的）。」

金正恩過世消息甚囂塵上，北韓官方卻罕見未加以遏止；對此，沈嶸透露她查通靈訊號却很明顯出現金正恩是死亡的訊號。再交叉比對金與正他妹妹，也是得到金與正已知道金正恩死亡這件事，並已着手安排後續交接事宜例如掌權之類的，但一切也是只能等到官方證實。

(中時電子報)