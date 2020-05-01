國商務部4月30日公佈的數據顯示，長期以來一直是美國經濟擴主力的個人消費支出（PCE），3月較前一季下降7.5%，創歷史最大降幅，同時儲蓄率升至39年來最高水平，凸顯新冠疫情下美國個人消費極度低迷。

受疫情影響，美國各州普遍頒布「居家令」，多數消費場所關門，導致3月份個人消費支出創紀錄下滑。當月，美國個人消費支出降幅創自1959年有可比數據以來最高值，且遠高於市場普遍預期。

同時，由於企業停工停產，當月美國居民可支配收入較前一季下降2%，儲蓄率從2月份的8%升至13.1%，為39年來最高水平。

數據還顯示，3月份個人消費支出價格指數同比增幅從2月份的1.8%下滑至1.3%。剔除能源和食品價格後，核心PCE價格指數較去年同期增長1.7%，增速較前月下降0.1個百分點。

個人消費支出約占美國經濟總量的70%，是過去10年推動美國經濟持續擴張的主引擎。然而，自疫情在美暴發以來，消費者被迫居家，個人消費大幅減少，拖累經濟陷入萎縮。

美國商務部4月29日公佈的數據顯示，今年第一季度美國實際國內生產總值(GDP)按年率計算下滑4.8%，創國際金融危機以來最大降幅。其中，當季個人消費支出劇降7.6%，是1980年以來最差表現。

(中時電子報)