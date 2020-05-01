安永（EY）近日發布《中國稅務及投資資訊》報告指出，新冠肺炎疫情帶來預期之外的負面影響，中國大陸今年首季新引進的外資驟降，供應鏈衝擊亦對中國的跨境貿易產生不利影響，因此在過去幾周內，中國大陸推出二十四條措施，以擴大吸引外資、穩定外貿，期望以最快速度和強度恢復市場和投資信心。

中國大陸二十四條措施為進一步推動改革開放，支援外資企業恢復正常經營、穩定外資和持續優化外商投資環境為主。

安永稅務服務部執業會計師周黎芳指出，二十四條措施除了支援企業儘快恢復產能之外，部分關鍵性措施還包括市場准入和簡化外商投資管理制度。

周黎芳也表示，中國大陸將進一步修訂現有的全國外資准入負面清單，現行負面清單於2019年6月發布，較2018年版清單，條目由48條減至40條，主要涉及十三個產業，包括金融業、農業、採礦業、資訊傳輸、軟體和資訊科技業等。

此外，中國大陸也計畫在現有59個跨境電子商務試驗區的基礎上，新建46個跨境電子商務綜合試驗區，大力推動跨境電商產業發展，短期內有利於緩解經濟下滑壓力。

周黎芳指出，目前46個新試驗區的具體位置尚未公布，新設試驗區將實行與原試驗區相同的稅收政策，零售出口貨物將免徵增值稅和消費稅，同時企業所得稅將按核定徵收，應稅所得率為4％，所得稅率按企業所得稅法執行。

(工商 )