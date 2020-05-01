(19：35 更新內文)美股大型股近期陸續開出新一季度財報，包括蘋果、高通以及亞馬遜公布的財報都明顯受到疫情影響，美國6周以來累積失業人口也突破3000萬人，加上美國總統川普面對全美新冠肺炎疫情大爆發，拖累日本、澳洲股市表現，導致道瓊期指一度重挫超過500點。

截至台北時間1日晚間6點40分，道瓊期指下跌428點或1.77%、暫收23802點；標普500指數期貨下跌55.12點或1.9%、暫收2847.38點；那斯達克100指數期貨下跌213.38點或2.37%、暫收8775.12點。

美國聯準會(Fed)公布最新利率決策，宣布維持基準利率在0%至0.52%不變，聲稱為了減緩疫情衝擊，將利用「所有可行工具」以維持經濟穩定。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)也表示，經濟衰退深度與持續時間都充滿不確定性，這完全取決於新冠肺炎疫情何時受到控制，Fed過去幾周購買美國公債以及不動產抵押貸款證券(MBS)，大幅改善了貨幣流動性缺乏的問題，因此Fed放慢購買速度。

不過，川普嗆聲大陸在疫情數據上造假，甚至揚言對陸加徵新關稅，5月1日反應國際情勢，離岸人民幣兌美元匯率以7.0817開盤，當日匯價一路跌破7.09、7.10、7.11、7.12及7.13關口，盤中一度跌至至7.1350，貶值超過500個基點。

(中時電子報)