因應疫情影響，開曼政府發布緊急稅收措施，延長2019年度經濟實質申報截止日期至今年6月30日（原本為今年3月31日）。

台商過去無法從台灣直接投資中國大陸，必須將資金匯往第三地再轉投資大陸，當時台商首選為免稅天堂地區如開曼、BVI英屬維京、百慕達等，且至今仍有不少台商將資金停泊在當地的紙上公司。

然而，歐盟及時察覺稅基持續流失，透過OECD組織推動反避稅計畫BEPS，要求免稅天堂地區必須設置透明稅制或是核實查稅。在國際壓力下，開曼只好設置經濟實質法規，當地企業如果落入九大經濟活動，必須依法提供其經濟實質文件。

按照法規，開曼公司包括台商的紙上公司原本應在3月31日前完成2019年度經濟實質法通知申報，申報內容包括企業營運活動、在各國的稅負、財務年度結束日等。

但各國在開曼的紙上公司陸續反映因疫情因素、無法完成申報，開曼政府決定將申報期限延至6月30日。

資誠（PwC）全球稅務服務會計師曾博昇提醒，目前開曼政府尚未對年底的例行性申報期限進行調整，台商與個人必須持續注意申報期限變動情形。

(工商 )