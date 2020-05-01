梁靜茹、艾怡良近來一同受邀「愛最大慈善光協會」與「台灣伴侶權益推動聯盟」，攜手聲援「跨國同婚」議題，翻唱經典〈飄洋過海來看你〉，1日歌曲上架、MV釋出。梁靜茹感性表示當年聽到歌詞，「為你我用了半年的積蓄，飄洋過海的來看你。」很有感覺。

梁靜茹透露曾談過遠距戀愛，在沒有通訊軟體的年代，感慨：「即便現在有了通訊軟體，也是會很思念對方，尤其需要陪伴的時候，沒有人在身邊，寂寞時無人相陪，好心酸。」艾怡良自認以苦澀入歌，想詮釋遠距離同志伴侶無可奈何的心情。

而網上流傳一份「國際孤獨統計表」，最輕微是一個人逛超市、第二級是一個人吃餐廳到第九級是一個人搬家、孤獨指數最高則是一個人去做手術，梁靜茹說隻身來台發展多年，曾獨自看電影、唱KTV、看海及搬家等，談到一個人看海，她表示剛開始覺得好浪漫、吹海風、喝咖啡，在2小時後，開始意識到這不是自己要的，「當夕陽西下就會想哭，渴望有個肩膀陪我一起看夕陽。」

(中時 )