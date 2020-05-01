中職今日公布4月份投、打MVP，都由樂天桃猿選手包辦，打者部分為敲出8轟的朱育賢以21票全票當選，投手則是2場先發都投滿7局、拿勝投的王溢正，他4月自責分率低至僅1.29，以1票之差擊敗中信兄弟洋投米蘭達，奪下生涯首次單月MVP。

朱育賢在本季前2戰分別敲出三響炮、雙響炮，單週5轟追平中職紀錄，更寫下8戰8轟的神勇表現，4月10場比賽，39打數敲出19支安打，此外8轟、17打點、打擊率4成87都是聯盟最佳，獲得21票全票當選，是他生涯第4次獲選單月MVP 。

相較打者毫無懸念由朱育賢出線，投手則顯得很膠著，王溢正與米蘭達都繳出好表現，不過最後由王溢正以11票險勝米蘭達10票，拿下他生涯首次單月MVP。

王溢正本季2場先發都拿下勝投，共計14局僅被敲出8支安打、失2分，共送出12次三振，自責分率1.29是目前聯盟自責分率王，以1票之差擊敗表現同樣不俗的米蘭達，拿下投手4月份MVP。

(中時 )