阿蓮區青旗里興濟宮社區委員會投票，拒絕外界場地供。（取自googlemap／袁庭堯高雄傳真）

「Wecare高雄」爆料高雄市長韓國瑜太太李佳芬暗地要教育、民政局配合阻撓罷免投票場所設置。地方里長則反應，疫情當道，投票就是會增加群聚風險，里民也反應會怕會擔心，阿蓮區青旗里社區委員會更全數投票不同意外借活動中心。

阿蓮區興濟宮活動場地長期供社區使用，日前也被詢問是否能出借做罷免案投開票所，但廟方與社區均婉拒。

阿蓮區青旗里社區理事長梁武成表示，主要是疫情考量，大家都很擔心，如果出借場地做投開票所，群聚之後如果發生什麼事情，誰來負責？先前還特別召開社區委員會，經過委員投票，全數同意不外借場地。

鼓山厚生里內沒有學校，僅有一活動中心，平時為里民主要活動休閒場域，過去也是投開票所設置處，因應疫情延燒，活動中心屬密閉場域，目前仍暫停使用。

里長歐瑞清表示，里內對罷免都有不同的聲音，他都予以尊重。但該里不久前才有里民解除居家隔離，不少里民表示「好不容易鬆了一口氣」，一但要辦罷免投票，屆時又將有群聚的風險。甚至有里民說，就算罷免過關，未來又要再辦補選，面對疫情不知何時結束的情況，實在擔憂。

(中時 )