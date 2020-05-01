檢警查扣3百多片口罩。（花蓮警方提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎疫情延燒，3月份疫情大爆發，花蓮徐、吳兩男，竟然在地方臉書社團發文，稱手中握有通過日本、美國實驗室檢驗的醫療級口罩，要價每片13到15元不等，短短半個月售出3千多片。花蓮地檢署昨將全案偵結，以涉犯藥事法起訴。

新冠肺炎肆虐國際，台灣目前仍管制醫療口罩流通，醫療級口罩也須有藥商許可執照才能販賣。縣警局科偵隊在臉書巡邏時，發現在地社團有人自稱擁有醫療級口罩要販售，非法販售已觸法，報請檢察官指揮偵辦。

徐、吳兩嫌到案供稱，以每片10元成本價進口醫療級口罩，再以13到15元價格販售，3月中至月底之間，短短兩個星期就售出3240片，兩嫌還拿出檢驗書作為證明，但對進口來源三緘其口，不吐實。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說，本案查扣384片口罩，檢方將口罩送到食品藥物管理署檢驗，無法確認是醫療級口罩，也無法證明兩人提供的醫療級口罩檢驗書是否真實，因此不適用嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

陳旭華表示，醫用口罩屬於醫療器材，製造或輸入需先向主管機關申請查驗登記，未經核准製造或輸入之醫療器材不得販售，徐、吳的行為涉犯違反藥事法第84條第2項之意圖販賣而陳列醫療器材、販賣醫療器材罪嫌，昨天依法起訴。

(中時 )