新冠肺炎持續肆虐新加坡，確診病例累計超過1.5萬人，有感於疫情嚴重影響民眾生活，繼孫燕姿挺身呼籲關懷低收入戶，林俊傑（JJ）近日也在社群網站發文：「情感和財務壓力已對新加坡人造成影響，恢復還有很長的路要走。」號召當地民眾捐款幫助弱勢老人、特殊需要兒童、患精神疾病或殘疾等人。

疫情重創各國民生，影響基層市民生計，JJ表示：「我的心與家人及所有人一起，疫情擴展、加劇，對大家造成極大影響，甚至疫情結束後，對每個人來說，還有很長的恢復之路要走。」JJ這幾個月都在台北忙籌備潮牌新店並從事音樂相關工作，周杰倫（周董）近日抽空前往JJ位於內湖的工作室品嚐咖啡，開心表示：「老實說，樓上的view不錯，以後樓上的陽台就是我專屬的咖啡區了。」JJ歡迎好友隨時光臨，笑說：「看來陽台要開始特別裝潢了。」

除了品嚐咖啡、吃飯喝奶茶，兩人同樣關注各地疫情，周董將於12日國際護師節，攜手方文山，與蕭敬騰、梁詠琪、張韶涵及莫文蔚等人參與「致敬白衣天使公益雲演唱會」公益直播，向世界各地醫護人員致敬，所有人當天分別在各地以雲錄製方式演出。

周董（左）日前拜訪JJ的工作室。（翻攝藝IG）

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