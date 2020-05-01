台灣連續6天0確診，振奮人心，樂團「麋先生」開心之餘，也希望在防疫期間能夠提供歌迷抒發情緒的出口，他們決定5月1日起至5月3日連續3天，每日下午3、4、5、6、7點進行「居家歌唱快閃直播」，為大家「報時中」，麋先生笑說：「防疫要做、身體要顧、音樂也要聽！」

此次連假，麋先生突發奇想推出「報時中」直播系列特輯，除了以雙關字「報（抱）時中」，表達遠端抱抱衛福部部長陳時中的心意，同時也想為防疫期間各崗位的人員加油打氣，亦希望透過直播形式陪伴樂迷一起在家防疫，每個人「勤洗手、戴口罩」都是在為防疫盡心盡力，少出門、維持安全社交距離。

聊起防疫期間團員們的私人生活，鼓手逸凡分享：「爬山（金面山剪刀石），發現台灣的美、享受大自然、強健體魄，但要留意避開熱門人潮時段、保持安全社交距離唷！」貝斯手以諾笑說自己是超前部署，在疫情開始前就自主居家防疫，不過其實也跟他以往生活沒太大差異，一樣經常窩在家練琴、寫歌。吉他手喆安說：「貼心的哥哥送我一把新的琴，剛好防疫期間窩在家，可以彈到愛不釋手。」主唱聖皓和吉他手小B則表示：「原本預期專輯殺青就會展開緊鑼密鼓的宣傳行程，意外撿到一個緩衝、喘口氣的時間，可以回南部老家好好陪伴家人。」

麋先生繼2016年專輯《野生》，暌違4年即將發行第4張專輯，然而受疫情影響，只得延緩發片計畫。防疫期間，麋先生團員持續製作新專輯、拍攝新MV，絲毫沒有停下腳步，孜孜矻矻耕耘新作品，目前新專輯進度已達100％，就等發片吉日。

(中時 )