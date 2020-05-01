由Netflix與瀚草影視打造的全新華語原創影集《誰是被害者》，播映後好評如潮，該劇每首音樂作品都是華研國際為了影集及劇情特別量身訂製，由Karencici、「聲林之王」第一屆總冠軍李友廷，以及黃祝賢儒、邵豪兩位潛力新人獻唱。

〈誰〉是由Karencici翻唱李友廷的代表作品，由於《誰是被害者》的導演及製作人認為歌曲的旋律和歌詞都非常切合影集要討論的情感議題，這次特別請來Karencici以「女聲」重新演繹，她也應導演要求以更為悲傷的情緒來演唱。對於此次翻唱好友的歌曲，Karencici坦言：「其實一開始有點緊張，因為當初聽到〈誰〉就非常喜歡這首歌，真的很開心這次能夠翻唱出全新的版本。」

而李友廷也參與了《誰是被害者》劇中插曲〈我要你〉的演唱，但進了錄音室後卻讓他耗時許久，一首歌總共錄了10小時，他向來錄音幾乎都4小時內完成，這次是他花費最長時間配唱的歌曲，苦笑說：「我好像是特地寫了一首歌來整自己，但是希望觀眾和歌迷們都會喜歡這首歌和影集的結合。」

(中時 )