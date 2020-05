搖滾歌壇女神瑪丹娜(Madonna Louise Ciccone)在社交媒體上透露,自己做了新冠病毒抗體檢查,結果呈陽性。她聲稱明天將開車出門轉轉,呼吸「新冠病毒空氣」(I’m going to breathe in the COVID-19 air.)。

據《新浪娛樂》報導,今年61歲的歌星瑪丹在當地時間4月30日於社交媒體Instagram上發布「隔離日記」視頻表示,她前幾天做了檢查,發現自己已經有了新冠病毒抗體。她還稱明天將開車出門,把車窗搖下,大口吸入新冠空氣(I’m going to breathe in the COVID-19 air)。

報導說,美國疾病管制與預防中心介紹,抗體檢測的目的在於檢查你此前是否暴露在病毒之下,如結果呈陽性,說明你已經有了抗體,可能此前已經感染了新冠病毒。但擁有抗體是否就獲得了對病毒的免疫力、能避免再次感染,這一點尚未明確。

(中時電子報)