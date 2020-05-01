搖滾歌壇女神瑪丹娜(Madonna Louise Ciccone)在社交媒體上透露，自己做了新冠病毒抗體檢查，結果呈陽性。她聲稱明天將開車出門轉轉，呼吸「新冠病毒空氣」(I’m going to breathe in the COVID-19 air.)。

據《新浪娛樂》報導，今年61歲的歌星瑪丹在當地時間4月30日於社交媒體Instagram上發布「隔離日記」視頻表示，她前幾天做了檢查，發現自己已經有了新冠病毒抗體。她還稱明天將開車出門，把車窗搖下，大口吸入新冠空氣（I’m going to breathe in the COVID-19 air）。

報導說，美國疾病管制與預防中心介紹，抗體檢測的目的在於檢查你此前是否暴露在病毒之下，如結果呈陽性，說明你已經有了抗體，可能此前已經感染了新冠病毒。但擁有抗體是否就獲得了對病毒的免疫力、能避免再次感染，這一點尚未明確。

(中時電子報)