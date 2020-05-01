經濟部水利署長賴建信下午至彰化東螺溪生態教育園區，與彰化縣府、立委和專家學者，一同會勘東螺溪，並研討改善對策。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(右)說明過去一年彰化縣政府在審查委員們提出建議後所做的努力與改善進度。（謝瓊雲攝）

經濟部水利署長賴建信(左起)下午至彰化東螺溪生態教育園區，與彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳，和專家學者們一同會勘東螺溪，並研討改善對策。（謝瓊雲攝）

別再讓彰化的母親之河飄臭味！彰化縣長王惠美、經濟部水利署長賴建信，51勞動節下午前往東螺溪現地會勘、研討改善對策，盼整治東螺溪水質狀況、打造親水環境，重現水岸新風貌。

彰化縣政府為改善東螺溪水質狀況及水岸環境，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」補助，審查委員建議應優先改善水質，後續再配合環境營造，達成整體改善效益；立委謝衣鳳、第四河川局長李友平與產官學界代表都參與會勘。

王惠美說，東螺溪是彰化縣的母親之河，從溪州到福興、芳苑出海，流經九個鄉鎮，沿途種了台灣欒樹、木棉樹等，適合發展休閒觀光，但水質不佳卻是老問題。過去一年來農業處積極輔導畜牧業者，加強沼液、沼渣再利用，減少排入河川造成汙染，環保局也加強稽核，相信成效會慢慢被看見。

賴建信表示，這次邀集學者專家、民意代表與縣府團隊交流意見，期待在中央與地方政府的合作下，未來的東螺溪有更美好的願景。立委謝衣鳳說，未來東螺溪不只要淨化水質、還要進一步規劃親水設施，不僅要做到還要做好，讓更多人來彰化就會想到美麗的東螺溪。

縣府指出，包括東螺溪兩岸畜牧場列管，管制廢汙水處理與排放許可、重點對象稽核與加強宣導說明等寶貴意見都將參考，積極落實，未來搭配農田水利會灌溉水源調節，逐步改善水質、打造整體流域觀光休閒設施，盼能為東螺溪水岸環境帶來蛻變的新契機。

(中時 )