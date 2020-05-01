別再讓彰化的母親之河飄臭味！彰化縣長王惠美、經濟部水利署長賴建信，51勞動節下午前往東螺溪現地會勘、研討改善對策，盼整治東螺溪水質狀況、打造親水環境，重現水岸新風貌。
彰化縣政府為改善東螺溪水質狀況及水岸環境，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」補助，審查委員建議應優先改善水質，後續再配合環境營造，達成整體改善效益；立委謝衣鳳、第四河川局長李友平與產官學界代表都參與會勘。
王惠美說，東螺溪是彰化縣的母親之河，從溪州到福興、芳苑出海，流經九個鄉鎮，沿途種了台灣欒樹、木棉樹等，適合發展休閒觀光，但水質不佳卻是老問題。過去一年來農業處積極輔導畜牧業者，加強沼液、沼渣再利用，減少排入河川造成汙染，環保局也加強稽核，相信成效會慢慢被看見。
賴建信表示，這次邀集學者專家、民意代表與縣府團隊交流意見，期待在中央與地方政府的合作下，未來的東螺溪有更美好的願景。立委謝衣鳳說，未來東螺溪不只要淨化水質、還要進一步規劃親水設施，不僅要做到還要做好，讓更多人來彰化就會想到美麗的東螺溪。
縣府指出，包括東螺溪兩岸畜牧場列管，管制廢汙水處理與排放許可、重點對象稽核與加強宣導說明等寶貴意見都將參考，積極落實，未來搭配農田水利會灌溉水源調節，逐步改善水質、打造整體流域觀光休閒設施，盼能為東螺溪水岸環境帶來蛻變的新契機。
(中時 )
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