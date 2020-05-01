去年7月發生逃票男子刺殺鐵路警察案件，震驚全台，未料昨(30日)嘉義地方法院一審以精神狀況為由，判鄭姓嫌犯無罪，引發輿論譁然，痛批判決法官。對此，台灣警察工作權益推動協會(警工會)在臉書表態，呼籲尊重司法判決，並痛批警政署與法務部煽動民意，挑起對立，文章一出，不少挺廢死網友紛紛點讚留言，廢死聯盟執行長林欣怡隨後也分享此文章到自己臉書。

警工會表示，此案目前只是一審，不滿判決結果，檢察官自然會上訴，交由二級審理法院裁判釐清，警政署與法務部不該煽動民意挑起對立，此種獵巫作為只會對台灣法治造成傷害。

警工會說，面對精神疾患者為警察勤務之常態，但台灣警方完全沒有相關的教育訓練。警工會指出，李承翰遇害後，工會多次提出教育訓練、強化裝備、增派執勤員警避免單人出勤狀況，但警政署始終未能確實執行。

警工會文末表示，李承翰執勤時遇害身亡，令人痛心，一審判決結果觸動大眾情緒亦是人之常情，但無論判決為何，最終也只是國家要如何對被告科刑問罪，無法起到真正強化警察人員安全的功效。警工會再度強調「停止煽動，回歸問題本質」，員警執勤安全問題，應該回到制度面、勤務規劃與教育訓練政策面，並確實改善，才能讓員警獲得更安全的工作條件。

不少挺廢死網友紛紛點讚留言：「感謝警工會願意在此時逆風發文」、「這幾天看過最棒的文章，警工會不簡單」、「支持警工會」、「這才是理性的探討」、「不能同意再多」、「看到一堆人說唯一死刑就無言，在法治國家說這種話...」、「蔡政府跟法務部竟然介入司法個案，根本是侮辱法官」，廢死聯盟執行長林欣怡隨即也在臉書分享此篇貼文。

(中時電子報)